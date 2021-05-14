В суде обвиняемый заявил, что хотел лишь помочь своей жертве.

Британский актер Кевин Гатри, известный по роли в «Фантастических тварях», получил три года тюрьмы за изнасилование.

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Сообщается, что актер надругался над 29-летней женщиной осенью 2017 года. Нападение произошло в квартире коллеги Кевина Гатри Скотта Рида.

В суде обвиняемый заявил, что хотел лишь помочь своей жертве, которая, по его словам, плохо себя чувствовала. Но на ее нижнем белье обнаружили следы его ДНК.

Судья предупредил, что теперь Гатри внесут в реестр сексуальных преступников.

Актер Кевин Гатри: что о нем известно

Кевину Гатри 33 года.

Актер появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Дюнкерк», «Отбросы», «Террор», «Убойная стрижка», «Преступления прошлого», «Дамское счастье» и «Игра родом из Англии».

В двух фильмах франшизы «Фантастические твари» он исполнил роль волшебника Абернати.

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Автор: Катерина Шварц