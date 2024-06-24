Языковеду не понравилось выступление певца с русскоязычными хитами.

Скандальная украинская языковед Ирина Фарион и певец Андрей Данилко, который известен по сценическому имени Верка Сердючка, поссорились в публичном пространстве. Об этом сообщает издание "Телеграф".

Причиной спора стал недавний концерт артиста, на котором он спел свои хиты на русском языке. В частности, Фарион не смогла промолчать и назвала Данилко "представителем кризиса украинской культуры".

"Он сам признавался в том, что вырос в суржикоязычной среде. А что такое суржикоязычная среда? Это когда ты не знаешь, кто ты, когда смешиваешь гречку с макаронами и потребляешь в одной тарелке и за один раз", - прокомментировала доктор филологических наук.

По словам Фарион, суржик возник из-за длительной оккупации Украины россиянами. Именно это и привело к ментальному кризису.

"Данилко должен был из этого ментального кризиса выходить, но не моя задача давать ему оценку", - добавила Ирина.

Реакция Верки Сердючки

На слова Фарион певец решил ответить прямо на сцене. Он, выступая в Одессе, обратился к языковеду и сделал собственное сравнение по кулинарной тематике.

"Вы знаете, госпожа Фарион, а вы - вареники с опилками", - сказал Данилко на видео, которое попало в сеть.

Напомним, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич высказалась об Ирине Фарион.

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