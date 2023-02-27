Певица уже давно встречается со спортивным агентом.

Британская певица Адель решила узаконить отношения со спортивным агентом Ричем Полом. 41-летний бойфренд сделал звезде предложение.

Как сообщает источник издания Deux Moi, влюбленные устроят торжество уже летом 2023 года. Сами знаменитости пока никак это не комментируют, однако Адель неоднократно провоцировала слухи о свем будущем бракосочетании.

Певица недавно выступила в Лос-Анджелесе, где засветила помолвочное кольцо на безымянном пальце. Оно сделано из белого золота, а по центру виднеется крупный бриллиант.

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Личная жизнь Адель

В 2011 году Адель начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки, а уже через год у них родился сын - Анджело Джеймс Конекки. По заявлению певицы на одном из концертов в Австралии, в марте 2017-го пара тайно поженилась на закрытой церемонии в своём особняке в Лос-Анджелесе. Однако в 2019 году Адель объявила об их расставании.

Чем известна Адель

Адель - британская певица, лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня "Skyfall" в её исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Мировые издания вносили ее в списки самых влиятельных артистов мира, самых влиятельных женщин и самых высокооплачиваемых звезд до 30 лет.

Напомним, Адель стала мемом на Супербоуле-2023.

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