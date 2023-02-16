Пользователи сети активно распространяют ролик с певицей.

Британская певица Адель посетила Супербоул-2023 ради выступления Рианны, во время которого она рассекретила свою вторую беременность.

Однако бойфренд Адель - Рич Пол - и его собеседник мешали ей слушать попурри звезды, поэтому она резко попросила их закрыть рты.

Стоит отметить, что сделала это Адель с помощью определенного жеста. В результате она стала мемом в сети. Фолловеры распространяют это видео и шутят над певицей.

Что пишут пользователи сети

"Всем тихо, Рианна собирается выступать"

"Адель - ходячий мем"

"Это мой любимый мем с Адель"

Рианна рассекретила беременность на Супербоуле

Спустя девять месяцев после первых родов артистка похвасталась округлым животиком во время выступления между таймами Супербоула. Отметим, что это первое выступление звезды за последние пять лет.

Во время выступления Рианна придерживала живот рукой, а также старалась не делать резких движений.

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