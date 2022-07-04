На днях певица выступила в Лондоне.

Британская певица Адель выступила в Лондоне с концертом. Это было ее первое за пять лет выступление, но ей пришлось прервать его.

Так, одному из поклонников звезды стало плохо в толпе других фанатов. Певица прервала свое выступление, чтобы помочь ему. Она обратилась к охране, чтобы те обратили внимание на ее поклонника и помогли ему.

Видео этого момента сразу же разлетелось по сети. Пользователи сети выразили благодарность Адель за то, что она не прошла мимо человека, которому стало плохо.

"Просто хочу выразить огромное уважение Адель за то, что она остановила шоу, когда увидела, что у кого-то проблемы и ему нужна помощь службы безопасности. Это была толпа из 65000+, но она все-равно сделала это. Это действительно так просто", - говорится в описании к видео в Twitter.

Также Адель призналась, что очень пережила перед выступлением, ведь давно не исполняла свои хиты на сцене перед толпой фанатов.

"Боже мой, я снова дома. Так странно снова оказаться перед толпой. Я так нервничаю перед каждым выступлением, но мне нравится быть здесь", - заявила Адель со сцены.

Напомним, ранее Адель получила престижную награду Brit Awards в платье от украинского бренда.

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