Сейчас с девочкой все хорошо.

Актриса комедийного жанра и телеведущая Елена Кравец рассказала, как ее 7-летняя дочь месяц назад упала с самоката, в результате чего сломала руку.

Они сразу же обратились к врачам, которые решили, что девочке нужно делать операцию. К счастью, Катя хорошо перенесла наркоз и сейчас с ней все хорошо. Однако девочке еще какое-то время пришлось походить в гипсе.

"Не буду в подробностях описывать тот день, скажу только, что он был сплошным нашим волнением, вы понимаете. На фото – Катя позавчера в новой шапке и шарфе, не хотела снимать. И она же в день перелома после операции. Обратите внимание, без гипса!" – рассказала Кравец в Instagram.

Видео дня

Также Кравец поблагодарила врача, который оказал профессиональную помощь ее дочери. По словам Елены, именно он сделал так, что кости быстро срослись и Катюше не пришлось долго носить гипс.

Напомним, ранее Наталка Денисенко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что сильно заболела, однако продолжает работать.

Вас также могут заинтересовать новости: