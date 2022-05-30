Отец Тины Кароль - настоящий патриот!

Украинская певица Тина Кароль несмотря на запрет отца что-то о нем рассказывать, таки решила раскрыть причину его решения пойти служить добровольцем. По ее словам, он очень любит свою страну и готов ее защищать от российских оккупантов.

"Папа просил о нем много не говорить. Они с мамой остались (в Украине – ред.). Он сказал: "У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – рассказала Кароль в эфире телемарафона.

Отметим, отцу Тины Кароль 67 лет. Он спокойно мог покинуть Украину после полномасштабного вторжения России. Но он решил остаться на своей Родине и защищать ее от захватчиков. Сейчас мужчина состоит в рядах территориальной обороны.

Напомним, 67-летний папа Тины Кароль пошел добровольцем защищать Украину.

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