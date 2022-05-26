Артистка рассказала, как приняла решение отца.

Украинская певица Тина Кароль активно поддерживает свою страну тем, что ездит по миру с благотворительными концертами, собирает деньги, рассказывает людям из разных стран правду о зверствах российских оккупантов. Отец артистки не смог оставаться в стороне. В свои 67 лет он решил пойти воевать в качестве добровольца. Об этом Кароль сказала в интервью изданию Le Figaro.

"Мой отец мог покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину. Он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Принять это было нелегко", - поделилась певица.

Она уточнила, что очень переживает за отца и не знает, когда сможет его увидеть, ведь постоянно находится в разъездах.

"Там живет моя семья и вся моя творческая команда. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их увидеть. Что они ощущают? Гнев и ужас. Но они продолжают жить, несмотря ни на что", - добавила Тина.

Напомним, Тина Кароль описала идеального мужчину, за которого готова выйти замуж.

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