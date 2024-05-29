Бойфренд певицы моложе ее на 31 год.

Американская поп-дива Мадонна, которая на днях разошлась с молодым бойфрендом, уже успела закрутить новый роман. Избранником певицы стал 34-летний британский боксер Ричард Риакпрое.

Как сообщил инсайдер изданию Daily Mail, влюбленные познакомились еще в 2023 году благодаря общим друзьям. Это произошло на одном из модных показов, где Мадонна была приглашенной гостьей, а Ричард - манекенщиком.

По словам инсайдера, артистка начала больше общаться с боксером после разрыва предыдущих отношений. Поп-звезда планирует поддержать бойфренда во время его следующего боя в Лондоне.

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"Ричард познакомился с Мадонной через общих друзей в индустрии моды. Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга", - указал человек, приближенный к паре.

К слову, на днях стало известно, что исполнительница и ее экс-возлюбленный - 30-летний боксер Джош Поппер - разошлись. Пара, несмотря на большую разницу в возрасте, была в отношениях год. Причиной разрыва стал загруженный график певицы и спортсмена. Мадонна и Джош остались хорошими друзьями.

Напомним, ранее Мадонна попала в очередной скандал. Фанаты звезды подали на нее в суд.

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