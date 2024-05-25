Инсайдер рассказал, что стало причиной.

Американская поп-дива Мадонна, которая ранее попала в скандал, разошлась со своим 30-летним бойфрендом - боксером Джошем Поппером. Пара была в отношениях год.

Исполнительница познакомилась с экс-возлюбленным, младшим за нее на 35 лет, через своего сына Дэвида. Он брал у Джоша уроки бокса. Как сообщил инсайдер изданию The Sun, певица и боксер разорвали отношения после грандиозного тура артистки. Мадонна рассказала своим друзьям, что после расставания она снова одинокая.

"Мадонна не видела Джоша месяцами, потому что ее график был очень насыщенным. Отношения просто сошли на нет. На самом деле нет никакой вражды, они все еще любят друг друга", - поделился инсайдер.

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Он рассказал, что несмотря на любовь, Мадонна и Поппер остыли друг к другу и не планируют возобновлять отношения. В то же время боксер поддержал певицу, когда она оказалась в больнице из-за инфекции в прошлом году. Их чувства были искренними. Также Джош поехал вместе с артисткой и ее семьей в Португалию, где они отмечали день рождения звезды. За рубежом спортсмен получил одобрение от старшего сына Мадонны Рокко Ричи.

Последний раз боксер вспоминал любимую в своих соцсетях на День святого Валентина. Он опубликовал фотографию с поп-дивой.

Напомним, ранее Мадонна составила завещание на фоне тяжелой болезни. Певица не планирует оставить все свое имущество детям.

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