Женщина также охарактеризовала их отношения.

Итальянская актриса Моника Беллуччи, которая известна по фильмам "Малена", "Страсти Христовы" и другим киноработам, впервые прокомментировала отношения с режиссером Тимом Бертоном. Об этом пишет издание Madame Figaro.

59-летняя звезда отметила, что находится в отношениях с избранником уже полтора года. По ее словам, любимый, который снимал известные фильмы "Чарли и шоколадная фабрика" и "Бэтмен", является источником вдохновения и мотивации для нее. В то же время Моника является музой и для самого Тима.

"Я не люблю говорить о своей личной жизни, потому что она для меня слишком важна. Но я могу сказать, что наши отношения, бесспорно, создают определенную форму соучастия, которая дает жизнь творчеству", - отметила Беллуччи.

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К слову, о романе актрисы и режиссера стало известно в начале 2024 года. Некоторое время влюбленные скрывали отношения, но часто появлялись на публичных мероприятиях вместе.

Что известно о Монике Беллуччи

Моника считается одной из самых знаменитых моделей и секс-символов в мире. Перед актерской карьерой она работала фотомоделью и представляла известные бренды.

Дебют в кино был у Беллуччи в 1991 году в киноленте "Розыгрыш", а затем роль в фильме "Квартира" принесла ей первый общеевропейский успех. Однако до сих пор самой узнаваемой кинокартиной с участием звезды является романтическая драма "Малена".

За свой актерский талант Моника получила немало престижных наград, в частности, две премии "Золотой Глобус", две премии "Серебряная лента", премию "Доностия" и "Давид ди Донателло".

Напомним, недавно экс-супруга покойной актрисы Шеннен Доэрти арестовали.

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