Певица продемонстрировала свою фигуру прямо на концерте.

Российская певица Лолита выступила на одном из концертов. На сцену она вышла в черном боди, капроновых колготках и в полупрозрачной майке с длинным рукавом. При этом сквозь такой наряд можно рассмотреть фигуру 57-летней Лолиты.

Стоит отметить, что за последнее время певице значительно похудела. Также она изменила прическу, очень коротко подстриглась. Еще несколько лет назад она была длинноволосой брюнеткой с вьющимися прядями.

Напомним, ранее сама певица призналась, что однажды во время концерта у нее разошелся шов на лице, так как накануне она сделала пластическую операцию. После выступления врач исправил это недоразумение, но, видимо, неприятный осадок у Лолиты остался. Отметим, тогда она убирала второй подбородок.

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Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку присоединения Крыма к России, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

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Автор: Диана Могилевич