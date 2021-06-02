Хелена Кристинсен показала новое фото в Instagram.

Датская супермодель Хелена Кристинсен подразнила своих поклонников откровенной фотографией.

52-летняя звезда позировала напротив зеркала в черном секси-белье и поясе с подтяжками. Стоит отметить, что фигура у нее идеальная, несмотря на возраст.

"Невероятная", "Красотка", "Законно вообще такой быть?", "Я в шоке", "Фигура - бомба", - пишут поклонники в комментариях.

Отметим, за Хелен в Instagram следят почти 830 тысяч пользователей сети.

Кто такая Хелен Кристинсен:

Первые шаги в модельном бизнесе Кристинсен сделала, когда ей было 9 лет. Является одной из самых узнаваемых моделей 1990-х годов.

Появлялась на обложках таких известных журналов, как Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper's Bazaar и Allure. Также была одним из Ангелов Victoria's Secret и появлялась в каталогах этой компании.

В 1991 году снялась в музыкальном клипе Криса Айзека Wicked Game.

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Автор: Диана Могилевич