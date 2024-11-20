Она впервые заговорила о личной трагедии.

Известная австралийская супермодель Миранда Керр призналась, что пережила выкидыш. Об этом она рассказала в подкасте Not Alone.

По словам 41-летней звезды, она потеряла ребенка после рождения своего первенца Флинна от экс-супруга актера Орландо Блума.

"У меня был выкидыш и это тоже должен был быть мальчик", - сказала Миранда.

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Что именно стало причиной этой трагедии - модель не отметила. Однако добавила, что с тех пор начала внимательнее относиться к собственному здоровью.

"С каждой беременностью я становилась все более осведомленной и все больше занималась тем, чтобы это не повторилось".

Что известно о Миранде Керр

Миранда начала свою модельную карьеру с рекламной кампании для Ober Jeans Paris в 2004 году с французским фотографом Эриком Себан-Меером. Позже она стала первой австралийкой в Victoria's Secret. В 2008 году по версии издания Forbes Керр вошла в ТОП-10 самых богатых моделей мира.

Сейчас модель воспитывает 4 детей. Старшему сыну Флинну уже 13 лет. Троих младших сыновей она родила в браке с гендиректором Snapchat Эваном Шпигелем. Миранда официально вышла за него замуж в 2017 году

Напомним, ранее украинская актриса Анна Саливанчук призналась, что пережила два выкидыша.

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