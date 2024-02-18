Женщина вернулась к своему давнему увлечению.

Наталья Егорова, которой 26 февраля исполнится 50 лет, стала моделью и уже успела сняться в сдержанной, но в то же время соблазнительной фотосессии.

На своей странице в Instagram Егорова поделилась фотографиями, на которых позирует в черном платье с открытой спинкой. На лицо она нанесла яркий макияж в стиле смоки-айс, а губы выделила блеском.

"Вы всегда можете начать что-то новое и многого добиться. Женщины прекрасны в любом возрасте. Сегодня "модели лучшего возраста" очень нужны для многих продуктов. Особенно для классических и люксовых брендов. Взрослая женщина излучает доверие, она настоящая", – подписала снимки Егорова.

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Она добавила, что в глазах взрослой женщины можно прочесть опыт, мудрость и историю.

К слову, ранее Наталья уже занималась моделингом. Однако после рождения детей решила забросить это увлечение и заняться исключительно их воспитанием.

Также стоит отметить, что Егорова была супругой мэра Киева Виталия Кличко. В 2022 году стало известно об их расставании.

Напомним, ранее Тина Кароль в красном латексном платье произвела фурор.

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