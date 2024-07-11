Актриса беременна первенцем.

Известная американская актриса, звезда сериалов "Почему женщины убивают" и "Белый лотос" 38-летняя Александра Даддарио готовится впервые стать мамой. Знаменитость ждет ребенка от своего мужа - 55-летнего телепродюсера Эндрю Форма.

О своей беременности артистка сообщила в Instagram, опубликовав фото с заметно округлившимся животиком. Звезда призналась, что сейчас она уже на 6 месяце беременности. Под фото она оставила забавную подпись: "С нетерпением жду, когда мой ребенок пойдет в детский сад с детьми Марго Робби и Хейли Бибер". Как известно, звезда "Барби" Робби также беременна первенцем.

Долгое время Александра скрывала свой новый статус, потому что хотела сохранить ценные моменты только для себя. В прошлом у актрисы был выкидыш, поэтому она очень оберегает будущего малыша.

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"Это длинная и сложная история, поэтому я не хочу вдаваться в детали. Переживания и эмоциональные травмы такого рода очень трудно объяснить кому-то, кто не пережил то же самое. Это очень, очень больно", - отметила Даддарио в интервью для Vogue.

К слову, актриса в 2022 году вышла замуж за Форма. Знаменитость рассказывала, что их знакомство было случайным, пара встретилась на улице.

После 6 месяцев отношений в конце 2021 года влюбленные объявили о помолвке. У телепродюсера уже есть двое сыновей от предыдущего брака с Джорданой Брюстер.

Напомним, ранее мы писали, что Джастин Бибер и его жена впервые станут родителями.

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