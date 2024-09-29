Пара рассказала подробности состояния здоровья мальчика.

Звездные супруги Тимур и Инна Мирошниченко рассказали об операции приемного сына Марселя.

Вчера, 28 сентября, трехлетнего мальчика во второй раз прооперировали. Ранее Инна отмечала, что у него гастрошизис, то есть врожденная аномалия брюшной стенки. А еще в детдоме им рассказали о других сложных диагнозах Марселя, которые сначала напугали пару.

"Вторая операция позади. Из воспоминаний: 09.06.2023 года. Приемная ребцентра (детдома), где мы должны познакомиться с будущим сыном. Врач зачитывает медицинскую историю. Уже минут 30. Страшные слова, значение которых нам неизвестно. Интернета нет, связи нет. Погуглить не получается. Заканчивает читать. "Есть вопросы?". Мы переглянулись друг на друга, спокойные, уверенные, что все будет хорошо, потому что ничего не поняли и поэтому совсем не испугались. "Один. Когда мы можем его увидеть?". Потом мы уже погуглили. Потом нам стало страшно", - написала Инна.

Но позже супруги поняли, что только вместе они смогут преодолеть все проблемы и всеми силами будут улучшать здоровье Марселя.

"Если он жив после всего, через что прошел, то он справится! У него невероятная жажда к жизни. "Жажда к жизни" - название одной из самых любимых книг. Ну и что, что другие не решились? "Счастья вам - это сложный случай". Посмотрим через год... Мы прошли нашу вторую операцию с Марселем. Она оказалась не совсем успешной. Но с нами был лучший врач в стране по этому направлению. И мы уверены, что получилось как нельзя лучше".

Инна также подчеркнула, что вера и любовь способны творить чудеса. Поэтому не стоит бояться усыновлять детей, у которых есть проблемы со здоровьем.

К слову, после операции мальчика отпустили домой. По словам Тимура, он немного капризный, но у него уже нормальный аппетит.

Что известно о состоянии здоровья Марселя

3-летний приемный сын Инны и Тимура Мирошниченко сразу после рождения находился в критическом состоянии. Он родился с весом 1400 г на 32 неделе без прямых мышц живота. До 4 месяцев сам не дышал, не жевал, имел грыжи и другие болезни. Однако после года жизни в полноценной семье его состояние здоровья значительно улучшилось.

Также пара воспитывает двух биологических детей Мию и Марко, а в этом году удочерила еще 8-летнюю девочку Ангелину.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко показал, как изменился его приемный сын.

Вас также могут заинтересовать новости: