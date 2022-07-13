Несовершеннолетняя дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл не перестает удивлять. Несмотря на свой юный возраст, она уже выглядит как взрослая состоявшаяся леди.
Даже учитывая то, что ее мама учила и учит хорошим манерам, девочка не всегда им следует - у нее нередко можно увидеть откровенные снимки, на которых та демонстрирует свои ноги, осиную талию, огромный бюст.
Так, на одном из недавних снимков в Instagram-stories Даша показала свое фото, сделанное в отражении в зеркале. Там Митчелл позирует в летнем костюме: брюках и укороченной водолазке пудрового цвета. Живот немного оголен. Благодаря такому наряду Злата сделала акцент на своей груди.
К слову, сейчас девочка находится во Львове, куда недавно прилетела из США.
Напомним, юная дочь Фреймут "упала" в объятия своего бойфренда-иностранца. Злата познакомилась со своим парнем в Калифорнии.