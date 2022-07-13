Юная Злата снова раззадорила публику.

Несовершеннолетняя дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл не перестает удивлять. Несмотря на свой юный возраст, она уже выглядит как взрослая состоявшаяся леди.

Даже учитывая то, что ее мама учила и учит хорошим манерам, девочка не всегда им следует - у нее нередко можно увидеть откровенные снимки, на которых та демонстрирует свои ноги, осиную талию, огромный бюст.

Так, на одном из недавних снимков в Instagram-stories Даша показала свое фото, сделанное в отражении в зеркале. Там Митчелл позирует в летнем костюме: брюках и укороченной водолазке пудрового цвета. Живот немного оголен. Благодаря такому наряду Злата сделала акцент на своей груди.

К слову, сейчас девочка находится во Львове, куда недавно прилетела из США.

Напомним, юная дочь Фреймут "упала" в объятия своего бойфренда-иностранца. Злата познакомилась со своим парнем в Калифорнии.

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