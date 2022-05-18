Злата Митчелл уже давно живет отдельно от мамы.

16-летняя дочь телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл Показала миру показала своего бойфренда из Калифорнии. Его зовут Оскар. Девочка опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором слилась с возлюбленным в объятиях и поцелуе.

Отметим, Злата уже давно не ребенок. В ее годы у нее есть собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING, она увлекается хип-хопом и даже сама создает постановки. Сама Митчелл называет себя хореографом и феминисткой. Сейчас вместе со своим возлюбленным пребывает в Калифорнии.

Помимо Златы телеведущая Ольга Фреймут воспитывает сына Валерия и дочь Евдокию от нынешнего супруга Владимира Локотко.

Напомним, Ольга Фреймут показала редкое фото с сыном в его день рождения.

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