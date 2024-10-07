Она снова опубликовала видео-пародию.

Дочь российского певца-путиниста Филиппа Киркорова - Алла-Виктория - снова подшутила над отцом.

Не секрет, что девочка любит снимать видео в соцсетях и пародировать папу. Ранее, например, она высмеяла сторонника кровавой политики Кремля, вспомнив скандал с "розовой кофточкой". Но сейчас Алла-Виктория решила снять ролик на тему скандала с рэпером P. Diddy.

Пока идет официальное расследование этого дела и ищут свидетелей, девочка в шутку прокомментировала этот громкий инцидент. В частности, сначала выразила надежду на то, что среди гостей вечеринок не было ее отца. Но в конце видео показалась с нарисованной черной бородой, намекая, что путинист все же мог быть там.

Сам сторонник диктатора, который активно поддерживает полномасштабную войну России против Украины, пока никак не отреагировал на видео дочери.

Что известно о детях Филиппа Киркорова

Киркоров долгое время хотел стать отцом. Он обратился к услугам суррогатной матери, которая и родила ему дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. Путинист постоянно брал их с собой на выступления и шоу, однако недавно стало известно, что он выгнал своих детей из России. Сейчас сын и дочь живут в городе Дубай, а еще певец отметил, что не дает им карманных денег.

Напомним, ранее стало известно, что у дочери путиниста Киркорова появился парень.

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