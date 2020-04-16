71-летняя Алла Пугачева показала лицо без фотошопа

На фото Пугачева предстала с распущенными вьющимися волосами и минимумом макияжа.

Известная советская и российская певица Алла Пугачева вчера, 15 апреля, отпраздновала свой 71-й день рождения. В честь этого артистка решила даже порадовать своих фанов свежим фото на своей странице в Instagram.

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На опубликованном в сети снимке Алла Борисовна удивила многих, ведь она решила не фотошопить его, как обычно. В кадре видны морщины Примадонны под глазами. Но это не портит фотографию. Даже наоборот — многие восхищены тем, как выглядит звезда.

На фото Пугачева предстала с распущенными вьющимися волосами и минимумом макияжа. В кадре бросаются в глаза красивые зубы и улыбка Примадонны.

"Жива, здорова, счастлива! Пошла на 8-ой десяток. Спасибо всем за поздравления!", - написала Алла Борисовна.

Ранее в сеть "слили" вульгарное фото Аллы Пугачевой. Сделал это бывший зять Примадонны Владимир Пресняков.