Вера Брежнева показалась без макияжа (фото)

Артистка поделилась карантинным снимком.

Бывшая участница группы "ВИА Гра", а сейчас - популярная украинская певица Вера Брежнева порадовала своих поклонников очередным фото.

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На опубликованном в Instagram снимке 38-летняя звезда позирует без макияжа и с собранными в небрежный пучок волосами. Из одежды на ней - серое худи.

Дополняют минималистичный образ серьги-гводзики и стильное колечко на безымянном пальце.

"Путешествие комната-гостиная-кухня в вечернем худи", - подписала снимок Брежнева.

Ранее в сети заметили странную деталь на снимке Брежневой. На одном из фото, где певица позирует с босыми ногами, у нее на правой ноге отчетливо видны шесть пальцев.