Вера Брежнева озадачила сеть новым фото

На одном из фото, где певица позирует с босыми ногами, у нее на правой ноге отчетливо видны шесть пальцев.

Мегасексуальная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева не перестает удивлять своей красотой и потрясной фигурой.

В этот раз на своей странице в Instagram она поделилась серией фото с фотосессии для Cosmopolitan Russia. На некоторых кадрах можно разглядеть шикарную фигуру артистки: на животе виден пресс Веры.

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При этом более наблюдательные пользователи сети заметили странную деталь на снимке Брежневой. На одном из фото, где певица позирует с босыми ногами, у нее на правой ноге отчетливо видны шесть пальцев.

Тут два варианта: либо фотограф перемудрил с фотошопом, либо же у звезды действительно есть такая анатомическая особенность.

"Ха-ха, 6 пальцев на фото", "Мне тоже больше всего понравилось фото с 6 пальцами на ноге", "Фотограф фотошопом с пальчиками на ноге намудрил", "Что с пальцами? Снова фотошоп на пальцах ног?", "Только я заметил что на ноге 6 пальцев?", — пишут в комментариях.

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