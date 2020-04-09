"Ситуация серьезная": врач рассказала о состоянии попавшей в реанимацию Надежды Бабкиной
15:01, 09 апреля 2020Звезды
1038 0
По словам Малышевой, Надежда Бабкина находится в реанимации.
Елена Малышева сообщила, что певица Надежда Бабкина находится в реанимации / Instagram Надежда Бабкина
Телеведущая Елена Малышева сообщила, что певица Надежда Бабкина находится в реанимации.
Читайте также60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото)
По ее словам, ситуация у артистки "серьезная", но, как утверждают врачи, стабильная, пишет Газета.ru.
"Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо", — отметила Малышева.
В свою очередь коллега телеведущей Александр Мясников в передаче "Прямой эфир" заявил, что у Бабкиной отсутствуют "тяжелые факторы риска", поэтому у нее большие шансы на скорое выздоровление.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter