"Ситуация серьезная": врач рассказала о состоянии попавшей в реанимацию Надежды Бабкиной

По словам Малышевой, Надежда Бабкина находится в реанимации.

Телеведущая Елена Малышева сообщила, что певица Надежда Бабкина находится в реанимации.

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По ее словам, ситуация у артистки "серьезная", но, как утверждают врачи, стабильная, пишет Газета.ru.

"Надежда Георгиевна лежит в больнице. Она в реанимации. Ситуация у нее серьезная, но, как говорят врачи, стабильная. Давайте надеяться, что у нее все будет хорошо", — отметила Малышева.

В свою очередь коллега телеведущей Александр Мясников в передаче "Прямой эфир" заявил, что у Бабкиной отсутствуют "тяжелые факторы риска", поэтому у нее большие шансы на скорое выздоровление.