Постройневшая Каменских показала длинные ножки в мини-юбке (фото)
10:01, 03 апреля 2020Звезды
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Певица позировала, сидя дома на ковре, одетая в простую футболку и джинсовую мини-юбку, открывающую ее стройные ноги.
Настя Каменских во время карантина регулярно занимается спортом / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских во время карантина регулярно занимается спортом и даже проводит онлайн-тренировки для своих поклонников. Благодаря этом певице удается сохранить отличную фигуру в условиях самоизоляции.
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Свежий снимок, на котором она демонстрирует свои стройные ноги, Каменских опубликовала в Instagram.
Певица позировала, сидя дома на ковре, одетая в простую футболку и джинсовую мини-юбку, открывающую ее стройные ноги.
"Такая худенькая", "Так постройнела", - написали ей фанаты в комментариях.
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