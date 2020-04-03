Постройневшая Каменских показала длинные ножки в мини-юбке (фото)

Певица позировала, сидя дома на ковре, одетая в простую футболку и джинсовую мини-юбку, открывающую ее стройные ноги.

Украинская певица Настя Каменских во время карантина регулярно занимается спортом и даже проводит онлайн-тренировки для своих поклонников. Благодаря этом певице удается сохранить отличную фигуру в условиях самоизоляции.

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Свежий снимок, на котором она демонстрирует свои стройные ноги, Каменских опубликовала в Instagram.

Певица позировала, сидя дома на ковре, одетая в простую футболку и джинсовую мини-юбку, открывающую ее стройные ноги.

"Такая худенькая", "Так постройнела", - написали ей фанаты в комментариях.