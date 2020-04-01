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"Ему то лучше, то хуже": появились подробности о состоянии больного коронавирусом певца Льва Лещенко

11:20, 01 апреля 2020
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У Лещенко обширная пневмония / PhotoXPress.ru

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По его словам, у Лещенко обширная пневмония и ему "то лучше, то хуже".

"Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится", - цитирует Гайделя "СтарХит".

Как сообщал УНИАН, ранее у певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

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Теги: #певец#Лещенко