"Ему то лучше, то хуже": появились подробности о состоянии больного коронавирусом певца Льва Лещенко

У Лещенко обширная пневмония и ему "то лучше, то хуже".

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.

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По его словам, у Лещенко обширная пневмония и ему "то лучше, то хуже".

"Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится", - цитирует Гайделя "СтарХит".

Как сообщал УНИАН, ранее у певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.