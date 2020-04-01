"Ему то лучше, то хуже": появились подробности о состоянии больного коронавирусом певца Льва Лещенко
11:20, 01 апреля 2020Звезды
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У Лещенко обширная пневмония и ему "то лучше, то хуже".
У Лещенко обширная пневмония / PhotoXPress.ru
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
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По его словам, у Лещенко обширная пневмония и ему "то лучше, то хуже".
"Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится", - цитирует Гайделя "СтарХит".
Как сообщал УНИАН, ранее у певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус - он попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
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