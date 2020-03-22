Настя Каменских появилась в ультраобтягивающем комбинезоне (фото)

Дополнила образ исполнительница множеством украшений на шее и руках.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный на съемках шоу "Голос страны".

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Звезда позирует на фото в оливковом обтягивающем комбинезоне с очень глубоким декольте. Дополнила образ исполнительница множеством украшений на шее и руках.

На ее лице - неброский макияж, а волосы уложены в аккуратный пучок.

"Сегодня нас с вами ждет встреча на "Голос страны", – написала Каменских.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала откровенно сексуальный образ.