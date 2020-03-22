Настя Каменских появилась в ультраобтягивающем комбинезоне (фото)
19:21, 22 марта 2020Звезды
0 0
Дополнила образ исполнительница множеством украшений на шее и руках.
Каменских появилась в эффектном "луке" / фото instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный на съемках шоу "Голос страны".
Читайте также"Я видела все": Пугачева и Галкин удивили выходкой в прямом эфире (фото, видео)
Звезда позирует на фото в оливковом обтягивающем комбинезоне с очень глубоким декольте. Дополнила образ исполнительница множеством украшений на шее и руках.
На ее лице - неброский макияж, а волосы уложены в аккуратный пучок.
"Сегодня нас с вами ждет встреча на "Голос страны", – написала Каменских.
Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала откровенно сексуальный образ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter