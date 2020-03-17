Коронавирус добрался до испанских монархов: королева Летиция и король Филипп VI помещены на карантин

Испанские монархи находятся дома в своем дворце в Мадриде на карантине.

Король и королева несколько дней назад встречались на мероприятии с министром Испании Ирене Монтеро. После этого 32-летняя политик обратилась к медикам с жалобами на плохое самочувствие, и у нее был диагностирован коронавирус.

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Король Филипп VI и королева Летиция тоже прошли тест на вирус COVID-19, который оказался отрицательным. Теперь супруги соблюдают карантинные меры, впрочем, как и другие члены испанской королевской семьи, пишет ТСН.

В ближайшее время никаких публичных мероприятий у королевы Летиции и короля Филиппа VI не запланировано. Королевская чета также призывает всех оставаться дома.

Напомним, в британской монархии в связи с распространением коронавирус также введен карантин. Правда, 93-летняя королева Елизавета II решила не отменять все меры и продолжит проводить аудиенции в Букингемском дворце.