Рэдклифф напивался во время съемок "Гарри Поттера": "я не знал, что дальше"

Актер признался, что пьянство было для него проблемой.

Актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что причиной его юношеских проблем с алкоголем стали переживания о том, как сложится его жизнь после окончания франшизы «Гарри Поттер».

Он рассказал об этом в эфире BBC Radio 4, передает NME.

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«Поначалу я думал, что плохо, если я выйду и напьюсь. Я боялся повышенного интереса, ведь это не просто пьяный парень, это: «О, Гарри Поттер напился в баре». Это вызывало у людей немного насмешливый интерес. Их это веселило. Чтобы справиться с этим, я пил больше, сильнее напивался, и так продолжалось несколько лет».

По словам Дэниела, больше всего он пил перед выходом последнего фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», так как будущее казалось ему неопределенным: «Я паниковал, не знал, что делать дальше – мне было недостаточно комфортно оставаться трезвым».

Хотя актер не считает себя алкоголиком, он все же признает, что пьянство стало для него проблемой. После первой попытки в 2010 году, Рэдклифф полностью завязал в 2013 году. За трезвую жизнь он благодарит поддерживающую семью и друзей на съемочной площадке.

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