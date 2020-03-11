"Я испугалась!": Лобода с огромными губами шокировала сеть (фото)
13:24, 11 марта 2020Звезды
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На снимке привлекает внимание не только необычная прическа Светланы, но и ее большие губы.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, давно работающая и выступающая в России, поделилась в сети свежим фото. На снимке привлекает внимание не только необычная прическа Светланы, но и ее большие губы.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
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"Я вот думаю, может заплестись надолго?", - поинтересовалась Лобода у своих подписчиков.
Кто-то поддержал певицу, кто-то высказался против такой прически, некоторые же обратили внимание на губы Лободы.
"Ну и губы, конечно", "Я испугалась! Давно не видела", "Страшила", - написали под фото.
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