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"Я испугалась!": Лобода с огромными губами шокировала сеть (фото)

13:24, 11 марта 2020
Звезды
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Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, давно работающая и выступающая в России, поделилась в сети свежим фото. На снимке привлекает внимание не только необычная прическа Светланы, но и ее большие губы.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

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"Я вот думаю, может заплестись надолго?", - поинтересовалась Лобода у своих подписчиков. 

Кто-то поддержал певицу, кто-то высказался против такой прически, некоторые же обратили внимание на губы Лободы. 

"Ну и губы, конечно", "Я испугалась! Давно не видела", "Страшила", - написали под фото. 

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Теги: #певица#Светлана Лобода#Лобода