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Вера Брежнева удивила эпатажным фото

17:39, 08 марта 2020
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Брежнева прекрасно выглядит / instagram.com/ververa

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в белой рубашке с галстуком, черных брюках и туфлях на шпильке. Из одной туфли Брежнева пьет что-то. Кадр получился и пафосным, и легким одновременно.

"Настроение — праздник!!! Всех вас обнимаю, мои прекрасные! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте", - подписала фотографию Вера.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.

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Теги: #фото#Вера Брежнева