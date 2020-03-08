В кадре звезда улыбается и выглядит счастливой.

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева удивила эпатажным фото в честь 8 Марта.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в белой рубашке с галстуком, черных брюках и туфлях на шпильке. Из одной туфли Брежнева пьет что-то. Кадр получился и пафосным, и легким одновременно.

"Настроение — праздник!!! Всех вас обнимаю, мои прекрасные! И празднуем сегодня за всех в Майами на концерте", - подписала фотографию Вера.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала в кадре в сексуальных черных трусах.