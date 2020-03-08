Настя Каменских показала нежное фото
13:18, 08 марта 2020Звезды
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Артистка призналась, что у нее нет любимых цветов.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram нежное фото, на котором она позирует с букетом роз.
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В кадре звезда предстала без макияжа, но она все равно выглядит свежо и естественно, улыбается на камеру и держит в руках цветы. На Каменских – белое боди и светлые джинсы.
"Женщины очень любят цветы. Каждый букет — это всегда проявление разных чувств и эмоций. У меня нет одного любимого цветка", - призналась Настя.
Ранее известная певица Алла Пугачева решила порадовать своих поклонников новым фото в честь 8 Марта. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.
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