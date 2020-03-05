В любимых потертых сапогах: Кейт Миддлтон и принц Уильям прошлись по утесам Хоута (фоторепортаж)

Также принц Уильям и герцогиня Кэтрин посетили исследовательскую ферму Teagasc.

В рамках своего двухдневного тура в Ирландию принц Уильям и герцогиня Кэтрин посетили исследовательскую ферму Teagasc.

Читайте такжеВся в изумрудном: эффектная Кейт Миддлтон с принцем Уильямом прибыли в Дублин (фоторепортаж)

Королевские гости узнали больше о работе центра исследований фермерства Teagasc, который продвигает принципы устойчивого фермерства, а также познакомились с фермерами, которые уже внедрили результаты исследований в работу своих хозяйств.

А еще герцога и герцогиню ожидала прогулка по знаменитым утесам Хоута, сообщает ТСН. На эту прогулку герцогиня Кэтрин надела уже хорошо знакомые нам потертые кожаные сапоги от Penelope Chilvers стоимостью $630, плащ от Dubarry, светлую блузку в мелкую клетку от Barbour и черные джинсы-скинни от Zara.

Принц Уильям был в похожей куртке, голубой рубашке, джемпере и брюках.

А вечером герцог и герцогиня Кембриджские отправились на прием в Музей литературы в Дублине, где Кэтрин блистала в платье цвета фуксии от знаменитого бренда Oscar de la Renta.