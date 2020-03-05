Бритни Спирс показала себя без фотошопа (фото)

Певица опубликовала несколько неотретушированных снимков.

Известная в прошлом американская певица Бритни Спирс показала фотографии, которые не обработаны фотошопом.

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Натуральные фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ни одна из этих фотографий не была обработана или отредактирована. Они сырые и настоящие", - уверяет Спирс.

На снимках она позирует в белом кружевном боди с откровенным вырезом. Свой образ она дополнила изящным белым чокером.

Как сообщал УНИАН, ранее Бритни Спирс опубликовала еще несколько снимков с этой же фотосессии. На них она позирует рядом с полуобнаженным женихом Сэмом Асгари.