MARUV кардинально сменила имидж и представила всем свое еще более развратное альтер-эго (фото)

На фотографиях певица предстала с длинными розовыми волосами.

Эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) резко сменила имидж и представила всем свое еще более экстравагантное альтер-эго. Певица вела свой влог на YouTube под ником shlakoblochina и теперь ее альтер-эго выпустит свой собственный трек.

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Снимки в новом образе Анна опубликовала в Instagram.

На фотографиях певица предстала с длинными розовыми волосами. Она также оделась во все розовое и надела латексный корсет.

"Моя киска без прописки. Налей мне виски. Налей мне виски", - подписала Анна фото. По-видимому, это строчки из новой песни.