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Даша Астафьева снялась в черном белье (фото)

12:47, 15 января 2020
Звезды
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Астафьева "засветила" грудь / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель, звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми снимками с фотосессии, проходившей на крыше киевской высотки.

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Фото артистка обнародовала в Instagram. Астафьева предстала в кадре в одном белье черного цвета, поверх которого надела накидку из перьев в тон.

"Любимый сет. По краешку твоей судьбы...", - написала певица в посте.

Ранее певица Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини.

Астафьева &quot;засветила&quot; грудь / instagram.com/da_astafieva

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Теги: #фото#Даша Астафьева