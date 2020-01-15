Даша Астафьева снялась в черном белье (фото)
12:47, 15 января 2020Звезды
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Звезда снова восхитила поклонников фигурой.
Астафьева "засветила" грудь / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель, звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми снимками с фотосессии, проходившей на крыше киевской высотки.
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Фото артистка обнародовала в Instagram. Астафьева предстала в кадре в одном белье черного цвета, поверх которого надела накидку из перьев в тон.
"Любимый сет. По краешку твоей судьбы...", - написала певица в посте.
Ранее певица Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини.
Астафьева "засветила" грудь / instagram.com/da_astafieva
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