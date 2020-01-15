Даша Астафьева снялась в черном белье (фото)

Звезда снова восхитила поклонников фигурой.

Украинская певица и модель, звезда Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками новыми снимками с фотосессии, проходившей на крыше киевской высотки.

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Фото артистка обнародовала в Instagram. Астафьева предстала в кадре в одном белье черного цвета, поверх которого надела накидку из перьев в тон.

"Любимый сет. По краешку твоей судьбы...", - написала певица в посте.

Ранее певица Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини.