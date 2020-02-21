Улыбчивый и посвежевший: 56-летний Джонни Депп удивил моложавым видом на Берлинале (фото)

Депп много улыбался и выглядел очень стильно в кожаной куртке и широкополой шляпе.

Голливудский актер Джонни Депп впервые за долгое время вышел в свет. Актер приехал на международный кинофестиваль "Берлинале" в Германию.

Снимки актера опубликовала агентство REUTERS.

Актер представляет на кинофестивале ленту "Минамата" режиссера Эндрю Левитаса, в котором исполнил главную роль. На этот раз он сыграл гениального, разочаровавшегося и уставшего от жизни фотограф Уильям Юджин Смит.

Отметим, что 56-летний Джонни Депп приехал на событие изрядно помолодевшим. Актер не выглядит таким уставшим как раньше. Он много улыбался и выглядел очень стильно в кожаной куртке и широкополой шляпе.

Как сообщал УНИАН, ранее актриса Эмбер Херд призналась, что била Джонни Деппа.