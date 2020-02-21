Улыбчивый и посвежевший: 56-летний Джонни Депп удивил моложавым видом на Берлинале (фото)
15:12, 21 февраля 2020Звезды
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Депп много улыбался и выглядел очень стильно в кожаной куртке и широкополой шляпе.
Джонни Депп / REUTERS
Голливудский актер Джонни Депп впервые за долгое время вышел в свет. Актер приехал на международный кинофестиваль "Берлинале" в Германию.
Снимки актера опубликовала агентство REUTERS.
REUTERS
Актер представляет на кинофестивале ленту "Минамата" режиссера Эндрю Левитаса, в котором исполнил главную роль. На этот раз он сыграл гениального, разочаровавшегося и уставшего от жизни фотограф Уильям Юджин Смит.
Отметим, что 56-летний Джонни Депп приехал на событие изрядно помолодевшим. Актер не выглядит таким уставшим как раньше. Он много улыбался и выглядел очень стильно в кожаной куртке и широкополой шляпе.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
Как сообщал УНИАН, ранее актриса Эмбер Херд призналась, что била Джонни Деппа.
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