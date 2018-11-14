Сильно постаревший Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике (фото)
12:13, 14 ноября 2018Мир
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Депп выбрал для вечера черный total look, а акцент сделал на аксессуарах: цепях и серьгах.
Актер выглядел немного уставшим, а на его лице виднелись морщины / redcarpetmood
Голливудский актер Джонни Депп впервые за долгое время вышел в свет.
Вчера в Лондоне состоялась премьера нового фильма с участием Деппа "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", на которую пришли все актеры, исполнившие ключевые роли в картине, в их числе и 55-летний актер.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
Депп выбрал для вечера черный total look, а акцент сделал на аксессуарах: цепях и серьгах.
Актер выглядел немного уставшим, а на его лице виднелись морщины.
REUTERS
Как сообщал УНИАН, "Фантастические твари 2" назвали худшим фильмом в истории вселенной Гарри Поттера.
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