Сильно постаревший Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике (фото)

Депп выбрал для вечера черный total look, а акцент сделал на аксессуарах: цепях и серьгах.

Голливудский актер Джонни Депп впервые за долгое время вышел в свет.

Вчера в Лондоне состоялась премьера нового фильма с участием Деппа "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда", на которую пришли все актеры, исполнившие ключевые роли в картине, в их числе и 55-летний актер.

Депп выбрал для вечера черный total look, а акцент сделал на аксессуарах: цепях и серьгах.

Актер выглядел немного уставшим, а на его лице виднелись морщины.

Как сообщал УНИАН, "Фантастические твари 2" назвали худшим фильмом в истории вселенной Гарри Поттера.