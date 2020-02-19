Нео и Тринити на мотоцикле: в сеть попали новые фото со съемок "Матрицы"
17:11, 19 февраля 2020Звезды
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Фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года.
К съемкам привлекли предыдущий актерский состав / instagram.com/justjared
В сеть просочились новые фото со съёмок следующей части фильма «Матрица».
Читайте такжеУмер один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»Один из кадров опубликован в Instagram-профиле justjared.
На фото, сделанном папарацци, запечатлены актеры, сыгравшие главные роли в предыдущих частях «Матрицы», – Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Они едут на мотоцикле.
Как известно, фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года. Автором сценария и режиссером фильма выступает Лана Вачовски.
Ранее сообщалось, как в Twitter опубликовали видео со съемок «Матрицы».
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