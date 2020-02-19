Нео и Тринити на мотоцикле: в сеть попали новые фото со съемок "Матрицы"

Фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года.

В сеть просочились новые фото со съёмок следующей части фильма «Матрица».

Читайте такжеУмер один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»Один из кадров опубликован в Instagram-профиле justjared.

На фото, сделанном папарацци, запечатлены актеры, сыгравшие главные роли в предыдущих частях «Матрицы», – Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Они едут на мотоцикле.

Как известно, фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года. Автором сценария и режиссером фильма выступает Лана Вачовски.

Ранее сообщалось, как в Twitter опубликовали видео со съемок «Матрицы».