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Нео и Тринити на мотоцикле: в сеть попали новые фото со съемок "Матрицы"

17:11, 19 февраля 2020
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К съемкам привлекли предыдущий актерский состав / instagram.com/justjared

Читайте такжеУмер один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»Один из кадров опубликован в Instagram-профиле justjared.

На фото, сделанном папарацци, запечатлены актеры, сыгравшие главные роли в предыдущих частях «Матрицы», – Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Они едут на мотоцикле.

Как известно, фильм должен выйти на экраны 21 мая 2021 года. Автором сценария и режиссером фильма выступает Лана Вачовски.

Ранее сообщалось, как в Twitter опубликовали видео со съемок «Матрицы».

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Теги: #Киану Ривз