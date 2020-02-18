Тина Кароль с алыми губами восхитила Instagram (фото)
11:13, 18 февраля 2020Звезды
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На фото певица изображена в изысканном бордовом платье с блестками.
Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото / Instagram Тина Кароль
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото.
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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.
На фото певица изображена в изысканном бордовом платье с блестками. На губы она нанесла ярко-красную помаду и сфотографировалась крупным планом.
"Самая красивая женщина", "Как же все таки красный тебе к лицу", - прокомментировали снимок певицы поклонники.
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