Тина Кароль с алыми губами восхитила Instagram (фото)

На фото певица изображена в изысканном бордовом платье с блестками.

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото.

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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.

На фото певица изображена в изысканном бордовом платье с блестками. На губы она нанесла ярко-красную помаду и сфотографировалась крупным планом.

"Самая красивая женщина", "Как же все таки красный тебе к лицу", - прокомментировали снимок певицы поклонники.