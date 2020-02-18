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Тина Кароль с алыми губами восхитила Instagram (фото)

11:13, 18 февраля 2020
Звезды
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Тина Кароль неизменно поражает изысканными фото / Instagram Тина Кароль

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Свежим снимком певица поделилась в своем Instagram.

На фото певица изображена в изысканном бордовом платье с блестками. На губы она нанесла ярко-красную помаду и сфотографировалась крупным планом.

"Самая красивая женщина", "Как же все таки красный тебе к лицу", - прокомментировали снимок певицы поклонники.

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Теги: #певица#Тина Кароль