Скандал на Нацотборе с David Axelrod: появилась реакция его продюсера

Алена Мозговая ответила на упреки в адрес артиста.

Продюсер и супруга певца David Axelrod, который прошел в финал Нацотбора на "Евровидение-2020", Алена Мозговая ответила на упреки в адрес артиста.

Так, Алена призналась, что долго думала, как отреагировать на обвинения экс-менеджера Аксельрода в том, что он "аферист и лжец". Однако, в итоге, они решили не придавать слухам в Сети особого внимания.

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"Те, кто думает, что сможет выбить нас из колеи, или отвлечь от подготовки к финалу своими скандалами, заказухами, желтыми статьями, своими помоями и грязным нижним бельем очень, сц*ко, ошиблись относительно стойкости наших характеров и твердости наших убеждений. Мы сегодня долго думали, решали, как реагировать на это все, нужно ли показывать решение суда по делам, которые мы выиграли еще в 2012 году, нужно ли доказывать, что плагиата нет и вообще что с этим всем делать. И мы решили, что никак! Вот просто никак и все! Нам не в чем оправдываться или что-то доказывать", - подчеркнула Мозговая.

Напомним, что ранее бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина обвинила певца в том, что он сменил имя, чтобы не расплачиваться с долгами.