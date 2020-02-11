"Клубничка": Дорофеева показала "губки бантиком" (фото)

Подписчикам певицы новое фото пришлось по душе.

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала своих подписчиков новым фото.

На своей странице в Instagram певица опубликовала игривый снимок с короткой подписью "Приветики". На фото Дорофеева изобразила "губки бантиком" и показала роскошные волосы.

Фото вызвало восторг у пользователей, подписанных на певицу. "Красивая", "Богиня", "Вау вау вау", "Ты такая красивая, просто огонь", "Ты самая-самая. Клубничка", "Боже, какая ты красивая", "Я в шоках от этой красоты", - говорится в комментариях под публикацией Дорофеевой.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала новое фото в стильном наряде.