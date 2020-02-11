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"Клубничка": Дорофеева показала "губки бантиком" (фото)

21:47, 11 февраля 2020
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Дорофеева показала новый снимок / фото instagram.com/nadyadorofeeva

На своей странице в Instagram певица опубликовала игривый снимок с короткой подписью "Приветики". На фото Дорофеева изобразила "губки бантиком" и показала роскошные волосы.

Фото вызвало восторг у пользователей, подписанных на певицу. "Красивая", "Богиня", "Вау вау вау", "Ты такая красивая, просто огонь", "Ты самая-самая. Клубничка", "Боже, какая ты красивая", "Я в шоках от этой красоты", - говорится в комментариях под публикацией Дорофеевой.

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева опубликовала новое фото в стильном наряде.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева