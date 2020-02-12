Самая младшая участница Нацотбора на Евровидение рассказала о хейтерах

Уже 15 февраля вторая восьмерка участников будет соревноваться за право представлять Украину на сцене в Роттердаме.

Самой младшей участницы Нацотбора на Евровидение Элине Иващенко всего 18 лет. В разговоре с корреспондентом УНИАН накануне своего выступления во втором полуфинале она рассказала, візівает ли нападки хейтеров ее юный возраст.

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Полный текст интервью читайте на УНИАН.

"Среди хейтерских комментариев на самом деле меньше всего относительно возраста. Но я научилась держать себя в руках и концентрироваться только на своем пути. Для меня возраст вообще не является проблемой. Потому что считаю его не важным. В любом возрасте человек может делать все, что хочет. Даже в семьдесят лет можно прийти и выиграть "Евровидение".

Напомним, что осталось несколько дней до второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2020. Уже 15 февраля вторая восьмерка участников будет соревноваться за право представлять Украину на сцене в Роттердаме.