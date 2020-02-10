Анна Седокова беременна в четвертый раз

Певица призналась, что ждет ребенка от молодого бойфренда.

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова сообщила, что ждет ребенка.

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Неожиданное заявление популярная артистка сделала на своей странице в Instagram.

В частности, Седокова ответила на вопрос своей поклонницы об "интересном положении". "Да", - коротко резюмировала Анна на вопрос "опять беременна что ли?".

Седокова также опубликовала новые фото со своим бойфрендом латвийским баскетболистом по имени Янис Тимм.

Отметим, что 37-летняя певица уже является мамой троих детей. Старшую дочь она родила от футболиста Валентина Белькевича, вторую дочь - от бизнесмена Максима Чернявского, а младшего сына - от бизнесмена Артема Комарова.