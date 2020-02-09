Лобода показала мозоль и нарвалась на жесткую критику (фото)

Поклонникам Лободы не понравились жалобы певицы на тяжелый труд.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, нарвалась на волну критики из-за опубликованного фото.

На своей странице в Instagram Лобода опубликовала фото мозоля на ноге и пожаловалась на тяжелую работу.

"Полетела в Мексику на 3 дня, забрать деток, вернувшись, после 17 часов полёта, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже генпрогон, макияж, причёска, выступление! Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ног. Вам ещё кажется профессия артиста привлекательно легкой?", - написала певица.

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Но поклонники Лободы раскритиковали жалобы певицы. "Ой бедненькая! А вы знаете, как люди пашут за копейки?"; "Зачем это показывать?"; "А вы думаете профессия шахтера легче? Только она малооплачиваемая"; "Фу блин, зачем это нам? Показать какой ты пахарь?"; "За это хотя бы платят"; "За такие деньги я думаю каждый так пахал бы, как Вы. Примерка платьев как это тяжело. Можно конечно устать. Сочувствую"; "За спасибо работаете?"; "Фууу, нахрена?"; "На стройке не работали, там мозоли побольше"; "Петь - не мешки носить. Поносила бы каждый день, посмотрела бы, чтобы с тобой было", - пишут подписчики в комментариях к посту.

Напомним, ранее Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на пляже.