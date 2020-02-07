СМИ узнали, когда Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поженятся

Роскошную свадьбу пара планирует сыграть в этом году.

Звездная пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, которые уже пригласили на свадьбу своих бывших возлюбленных, решили пожениться в жаркую пору года.

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Так, по информации инсайдеров издания Entertainment Tonight, громкая свадьба состоится летом, передает ТСН. "Дженнифер и Алекс планируют пожениться летом и уже с нетерпением ждут этот день. Они уже все делают вместе, по сути живут как муж и жена, но их привлекает возможность оформить отношения официально", – сообщает издание.

Также известно, что Лопес планирует привлечь к церемонии бракосочетания всех членов семьи, включая своих 11-летних двойняшек Эмму и Макса Энтони. Также особая роль отведена на свадьбе дочерям Родригеса от первого брака, 14-летней Наташе и 11-летней Элли, которые обожают свою будущую мачеху.

Возлюбленный Джей Ло, американский бейсболист Алекс Родригес сделал предложение певице в марте в 2019 году. Избранник звезды долго готовился к этому событию. А в конце сентября пара устроила шумную вечеринку по случаю помолвки. Недавно Дженнифер Лопес заявила, что хочет ребенка от Родригеса.