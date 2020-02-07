Лобода в стильном купальнике показала идеальную попу на пляже в Мексике (фото)

Даже позируя вместе с маленькой дочерью, певица умудряется продемонстрировать свою фигуру со всех ракурсов.

Опальная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует на пляже в одном купальнике. Сейчас певица отдыхает в Мексике.

Читайте также"Секс!": MARUV в красном белье завела сеть (фото)Снимки, на которых Лобода позирует вместе с младшей дочерью Тильдой, она разместила в Instagram.

Певица сидит на лежаке под пальмами вместе с младшей дочерью Тильдой. Она обнимает и целует малышку. При этом даже позируя вместе с маленькой дочерью, певица умудряется продемонстрировать свою фигуру со всех ракурсов.

Лобода показала идеальной формы ягодицы без единого намек на целлюлит и длинные стройные ноги.

Как сообщал УНИАН, Лобода в купальнике показала идеальную фигуру на пляже.