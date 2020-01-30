Меган Маркл начала поиски агента: герцогиня хочет вернуться в Голливуд

Жена принца Гарри мечтает вернуться к своему любимому делу.

После отказа от королевских обязанностей, Меган Маркл мечтает вернуться к своему любимому делу, которым занималась до того, как стать герцогиней, - актерству.

Как сообщает Прямой со ссылкой на издание Us Weekly, Маркл начала искать себе агента.

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"Меган активно ищет себе представителя. Это может быть менеджер или агент – сейчас она обращается к разным людям с целью найти кого-то, кто будет представлять ее в будущих проектах", – рассказал инсайдер.

Ранее в интервью Маркл не раз упоминала, что очень скучает по съемкам и хотела бы вернуться к любимому делу.

Напомним, компания Disney стала первой, кто предложил сотрудничество экс-актрисе Меган Маркл.

Как сообщал УНИАН, герцоги Сассекские - принц Гарри и его жена Меган Маркл - больше не будут использовать свой королевский титул.