Звезда сериала "Беверли Хиллз" поделилась задушевным фото после новости о раке

Актриса тронула новым постом в фотоблоге.

Звезда сериала "Беверли Хиллз" и "Все женщины - ведьмы" Шеннен Доэрти, которая вчера подлилася новостью о том, что у нее обнаружили рак груди четвертой стадии, разместила задушевное фото в своем Инстаграме.

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Несмотря на то, что состояние Доэрти не слишком хорошее, она пытается не впадать в отчаяние, а, похоже, относится к тому, что с ней происходит, философски. По крайней мере об этом свидетельствуют слова: "Наша жизнь не заканчивается с подобным диагнозом. Нам еще есть, чем заняться на этой Земле", - которые артистка сказала в недавнем интервью.

Сегодня же на своей странице в Инстаграм Шеннен разместила картинку из комикса о Снупи, где изображены собака с малышом. Мальчик говорит Снупи: "Мы лишь раз живем, Снупи". На что Снупи отвечает: "Ты ошибаешься! Мы только однажды умираем. Мы живем каждый день".

Подписчики Доэрти выразили ей свою поддержку в комментариях: "Мы вместе с тобой", "какие чудесные слова, моя замечательная подружка", "воинственная принцесса", "посылаю тебе много любви и поддержки", "пусть сила будет с тобой и мои молитвы".

Рак молочной железы у Шеннен Доэрти впервые диагностировали в 2015 году. Причиной несвоевременного обнаружения злокачественной опухоли у звезды "Беверли Хиллз, 90210" стало несвоевременное обследование.

В течение двух лет актриса отчаянно боролась с болезнью. После удаления груди и курса химиотерапии у Доэрти наблюдалась ремиссия.

За это время знаменитость успела сделать реконструкцию груди, вернуться к работе и даже сняться в перезапуске культового сериала 90-х "Беверли Хиллз, 90210".