"Осложнения после коронавируса": Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)

Подписчики Собчак предположили, что телеведущая заразилась коронавирусом.

Российская телеведущая и политик Ксения Собчак шокировала своих подписчиков новым видео, в котором она похожа на персонажа фильмов про «зомби-апокалипсис».

Видео Собчак выставила в своем аккаунте в Instagram.

«Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» - подписала видео Собчак.

Подписчики Собчак предположили, что телеведущая заразилась коронавирусом:

«В Китай летала?»;

«Не пойму: коронавирус или зомби-апокалипсис?»

«Осложнения после короновируса».

Также они напомнили ей, что она могла стать президентом РФ.

«И этот человек хотел стать у руля целой страны»;

Собчак сравнили с ведьмой и назвали «иди****й».

«Фу, как же страшно, чистая ведьма»;

«Зубы жёлтые - фу-у-у! А так, всё, как всегда»;

«И накрашенная страшная и не накрашенная»;

«Зачем такое выставлять? Для чего?»;

«Этот макияж очень идёт! Ещё наголо побриться и зуб передний выбить, вообще красава будет!»;

«Лошадь ржет»;

«Зачем уродовать и так страшное лицо»;

«Ты хоть Бога не вспоминай, креста на тебе нет!»;

«Ксюша сняла маску»;

«Лечиться надо… идиотка... и так страшнее атомной войны, но решила, наверное, прихорошиться»;

Как сообщал УНИАН, Ксения Собчак устроила скандал в самолете, и ее сняли с рейса.